В ТЦ на Верхней Красносельской мужчина открыл огонь

Несколько человек задержаны после драки со стрельбой в Торговом центре в центре Москвы. Инцидент произошел на Верхней Красносельской улице.

Прибывший патруль полиции отвез несколько участников в отделение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.