РЖД возобновили движение пассажирских поездов по восстановленному участку Транссиба

Фото: Telegram-канал "Телеграмма РЖД"

На мосту Транссибирской магистрали возобновили движение пассажирских поездов после паводков в Забайкалье, сообщает официальный Telegram-канал РЖД.

"В 17:54 по московскому времени реку Ареда по первой нитке восстановленного моста пересек первый пассажирский поезд № 11 Владивосток – Самара. Пассажирское движение по Транссибу открыто. Железнодорожное сообщение восстановлено за рекордные двое суток, но работы продолжатся до открытия второй нитки моста", – сказано в сообщении.

Железнодорожный мост на перегоне Куэнга – Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали в Забайкальском крае обрушился 23 июля, из-за сильных дождей.

По последней информации, в Забайкальском крае в зоне затопления остаются 16 жилых домов и 908 приусадебных участков, 12 низководных мостов, 3 из которых разрушены, а также 3 участка муниципальных автодорог. Развернуто 6 пунктов временного размещения, рассчитанных на 450 человек. В одном из таких пунктов, который находится в городе Шилке, разместили 49 взрослых и 15 детей.

Ранее стало известно, что холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) в течение трех дней после разрушения моста через Транссиб в Забайкалье перевез 3,2 тысячи пассажиров. Из них более 2 тысяч на автобусах, на самолетах – более 900 человек.

