РЖД перевезли уже более 3 тысяч пассажиров задержанных на Транссибе поездов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) в течение трех дней после разрушения моста через Транссиб в Забайкалье перевез 3,2 тысячи пассажиров, поезда которых были задержаны, сообщает Telegram-канал РЖД.

"Всего за эти три дня перевезено через барьерное место 3,2 тысячи пассажиров. Из них более 2 тысяч на автобусах, на самолетах – более 900 человек", – сказано в сообщении.

Уточняется, что пассажиров всех задержанных поездов обеспечили водой и дополнительным питанием.

"Прямо сейчас из Хабаровска в Читу летят два самолета с 216 пассажирами. После приземления совершат обратный рейс, регистрация уже идет. Всего сегодня будет 6 рейсов по этому маршруту", – отмечают в РЖД.

Железнодорожный мост на перегоне Куэнга – Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали в Забайкальском крае обрушился 23 июля, из-за сильных дождей.

По этой причине РЖД на три дня ограничили отправку грузов, за исключением продовольствия, со станций Забайкалья. Однако позднее была организована доставка социально значимых грузов по БАМу в обход зоны ЧС.

"Российские железные дороги" 24 июля установили первое из двух пролетных строений разрушенного железнодорожного моста на Транссибирской магистрали.

Ранее в превентивных целях из порядка 100 населенных пунктов Дальнего Востока было эвакуировано около 4 тысяч человек, из них более 800 перевезли в 23 пункта временного размещения. По данным замглавы МЧС, на территории 99 населенных пунктов подтопленными оказались 2 355 жилых домов, а вместе с ними более 5 тысяч приусадебных участков, 54 социально значимых объекта, 76 низководных мостов и 408 участков автодорог.