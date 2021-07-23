В Забайкалье организовали доставку грузов в обход места ЧП на Транссибе

Фото: ТАСС/пресс-служба ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю

По БАМу в обход зоны ЧС в Забайкалье организовали доставку социально значимых грузов. Информация об этом появилась в телеграм-канале РЖД.

"Продукты питания, топливо для предприятий энергетики и ЖКХ, бензин, авиатопливо и другие жизненно необходимые грузы будут доставлены альтернативным маршрутом", – говорится в сообщении.

В РЖД уточнили, что Байкало-Амурская магистраль является дублером Транссибирской магистрали, однако сейчас она работает на пределе возможностей, из-за чего направить по ней все грузы нельзя.

Что касается пассажирских перевозок, то по Транссибу к месту размыва железнодорожного моста продолжат следовать поезда. К местам назначения людей доставят с помощью авиатранспорта.

"Со стороны Дальнего Востока движутся поезда № 1 и 61 Владивосток – Москва и № 7 Владивосток – Омск, в которых 545 пассажиров нужно перевезти за место размыва. Их самолетами из Благовещенска отправят далее по маршруту. На станции, которые находятся между Благовещенском и местом размыва, пассажиров доставят поездом. С западной стороны поезда № 2 и 62 Москва – Владивосток и № 8 Омск – Владивосток проследуют до Читы, откуда 615 пассажиров будут перевезены самолетами до Хабаровска, а далее – поездами до мест назначения", – пояснили в РЖД.

23 июля на перегоне Куэнга – Укурей Транссибирской магистрали произошло обрушение железнодорожного моста. Никто не пострадал, однако было остановлено движение поездов в обоих направлениях. Причиной происшествия называют сильные дожди.

ОАО "Российские железные дороги" на три дня ограничили отправку грузов, за исключением продовольствия, со станций Забайкалья в восточном направлении из-за режима ЧС.

