Путин поручил обеспечить все для жизнедеятельности регионов на Транссибе из-за ЧП

Фото: телеграм-канал Hue

Владимир Путин поручил правительству обеспечить всем необходимым для жизнедеятельности регионы, которых коснулось обрушение моста на Транссибирской железнодорожной магистрали. Об этом сообщает ТАСС.

"Жизнеобеспечение соответствующих регионов должно быть, безусловно, обеспечено. Имею ввиду и продовольственные группы товаров, и все, что необходимо для жизнедеятельности предприятий, городского хозяйства, коммунальных служб", – сказал президент в ходе оперативного совещания Совета безопасности РФ.

Он отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, однако были остановлены десятки грузовых составов и один пассажирский. По словам главы государства, первую ветку железной дороги планируется восстановить в течение 2–2,5 дней, а вторую – в течение пяти суток.

Путин также призвал участников совещания обеспечить скоординированную работу всех соответствующих служб, причастных к устранению проблемы.

Обрушение железнодорожного моста произошло 23 июля на перегоне Куэнга – Укурей Транссибирской магистрали в Забайкальском крае. Причиной происшествия называют сильные дожди.

Из-за стихии к утру пятницы в регионе подтопило около 650 домов, пострадали порядка 2 800 жителей Шилкинского района. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.

