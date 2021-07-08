В России планируют построить новую железнодорожную ветку в сторону Тихого океана

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РЖД рассматривает возможность строительства новой железнодорожной ветки от Эльгинского месторождения в Якутии в сторону Тихого океана. Об этом заявил глава компании Олег Белозеров в ходе совещания президента РФ с членами правительства в среду, 7 июля.

Глава РЖД отметил, что такое предложение поступило от коллег из компании, перевозящей уголь. Речь идет об отдельной ветке, не прилегающей к Транссибу и БАМу.

"То есть это будет даже не БАМ и не Транссиб, а еще одна новая ветка выше. Такая третья параллельная в сторону Тихого океана. Мы тоже этот вариант вместе с ними рассматриваем", – приводит слова Белозерова РИА Новости.

В ходе совещания с членами правительства Владимир Путин призвал следить за ценами при строительстве транспортных объектов, а также не терять времени с работами по третьему этапу развития Транссиба и БАМа.