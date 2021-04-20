В РЖД рассказали о перспективах развития БАМа

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Стоимость третьего этапа развития Байкало-Амурской магистрали (БАМа) составит от 350 до 700 миллиардов рублей, рассказал замгендиректора РЖД Андрей Макаров. В настоящее время компания завершает первый этап современного развития Восточного полигона и приступает ко второй очереди, сообщает агентство "Прайм".

Макаров отметил, что для вывоза угля с месторождений Якутии компания оценила третий этап развития БАМа.

"По сути, для этого потребуются сплошные вторые пути от Тынды до порта Ванино, желательно с электрификацией, что позволит проводить поезда большего веса. Стоимостные параметры достаточно серьезные – по предварительным оценкам, без электрификации работы могут обойтись в 350 миллиардов рублей, с электрификацией – 700 миллиардов рублей ", – объяснил Макаров.

Он добавил, что расчеты сделаны с учетом заявок грузоотправителей. В случае изменения потребностей последних будут прорабатываться дополнительные мероприятия.

Уточняется, что первый этап полигона стартовал в 2013 году. Он позволяет перевозить в восточном направлении 144 миллиона тонн.

"В соответствии с планами по вывозу угля по итогам реализации I и II этапов у нас, естественно, были определенные работы в Якутии, но в гораздо меньших объемах", — добавил он.

Макаров отметил, что к реконструкции БАМа РЖД привлекают военных строителей. Это связано в том числе с дефицитом рабочей силы на проекте.

"Их привлечение решает проблему дефицита живой силы и подрядных организаций, которые сегодня на Восточном полигоне существуют. На востоке привлекаем организации из Европейской части России. Там на месте работоспособные организации есть, но их недостаточно. Стоимость работ, которые железнодорожные войска будут выполнять, составит порядка 2,5–3 миллиардов рублей. Это около 5 процентов от общей стоимости работ", – прокомментировал Макаров.

По его словам, при строительстве компания рассматривает варианты создания недорогих и быстрых обходов вместо второго Северомуйского тоннеля на БАМе, который был запущен в 2003 году.

Ранее подразделения пятой отдельной бригады железнодорожных войск ВС России приступили к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали. К строительству участка приложат силы все 10 бригад железнодорожных войск.

