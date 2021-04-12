Земельные участки на юго-востоке Москвы предоставят в аренду РЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Земельные участки на юго-востоке столицы предоставят в аренду "РЖД", сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Такое решение приняла градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая Сергеем Собяниным.

Речь идет об участках, расположенных по адресу остановочный пункт Средний Золоторожский переулок, улица Рогожский Поселок, напротив улицы Нижегородской. Их ориентировочная площадь составляет около 0,3 гектара.

Участки предоставляются сроком на шесть лет для реализации проекта "Реконструкция участка Москва-Пассажирская-Курская – Москва-Товарная-Курская – Карачарово со строительством дополнительных главных путей". Сейчас участки свободны от застройки.

В конце прошлого года Градостроительно-земельная комиссия столицы (ГЗК) приняла решение о реорганизации двух территорий на юге и западе столицы. Одна из них находится в Южном Бутове, вторая – на Никулинской улице.

