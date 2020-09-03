В Печатниках отменили строительство объекта для производства транспортных средств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В градостроительно-земельной комиссии Москвы было решено прекратить реализацию инвестиционного проекта в районе Печатники по строительству объекта для производства транспортных средств и оборудования, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

По словам ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, на участке по адресу улица Шоссейная, дом 110, инвестором планировалось строительство объекта для производства транспортных средств и оборудования суммарной поэтажной площадью 15 тысяч 240 квадратных метров.

"Путем подписания дополнительного соглашения будет расторгнут договор аренды земельного участка, который был заключен в 2011 году. Инвестор ООО "Нематек" к освоению участка не приступил и разрешение на строительство ему не выдавалось", – отметила Пятова.

Ранее в пресс-службе Москомстройинвеста сообщили, что четыре земельных участка в ТИНАО выставят на торги для индивидуального жилищного строительства.

Как рассказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, площадь каждого участка составляет около 0,1 гектара. На них можно построить объекты площадью от 440 до 495 квадратных метров.