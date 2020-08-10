13:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Столичные власти ликвидировали 16 долгостроев с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства города.
"С 2011 года и по настоящее время из перечня объектов долгостроя удалось исключить 517 объектов, а с начала 2020 года – 16", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Он подчеркнул, что в настоящий момент ведутся работы на объекте по адресу 2-й Амбулаторный проезд, владение 9. Там строился учебно-вспомогательный корпус Московского автодорожного колледжа имени Николаева.
Левкин добавил, что длительное время власти работали над вопросом дальнейшего использования объекта, однако из-за значительной степени износа конструкций его было принято снести. Работы осуществляются подведомственной организацией Госинспекции по недвижимости.
Левкин напомнил, что работа по сокращению объектов незавершенного строительства ведется в столице с 2011 года. В этот список попадают площадки, где строительство остановлено более двух лет назад.
Ранее сообщалось, что физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Бибиреве на месте долгостроя. В настоящее время разрабатывается проектная документация.
В 2013 году на этом месте началось строительство многоэтажного гаражного комплекса. Два года спустя работы приостановили на стадии закладки фундамента. В 2017 году истек срок действия контракта на строительство.
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