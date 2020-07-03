ФОК с бассейном появится на месте долгостроя в Бибиреве

15:21
Фото: stroi.mos.ru
Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Бибиреве на месте долгостроя. Разрабатывается проектная документация, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.
В 2013 году на этом месте началось строительство многоэтажного гаражного комплекса. Два года спустя работы приостановили на стадии закладки фундамента. В 2017 году истек срок действия контракта на строительство.
Когда обсуждались возможные варианты развития территории, большинство жителей высказалось за строительство ФОК. Были подготовлены необходимые документы и проведен конкурс по выбору проектной организации.
В декабре 2019 года заключен контракт на проектирование комплекса площадью около 4 тысяч квадратных метров с бассейном и ванной для обучения плаванию детей. Также предусмотрены тренажерный зал и буфет. Начало строительства намечено на 2021 год.
С 2011 года в городе ведется работа по сокращению объектов незавершенного строительства. В этот список попадают площадки, где строительство остановлено более двух лет назад. На сегодня в работе находится 265 таких объектов. С начала текущего года из перечня ликвидировано 15, с 2011 года – 516 объектов.
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном запланировано и в Чертанове Южном. ФОК расположится на улице Газопровод, дом 6г, корпуса 1, 3. Площадь спортивного объекта составит 6,8 квадратных метров.
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