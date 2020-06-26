Спорткомплекс с бассейном появится в Чертанове Южном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Чертанове Южном запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Решение приняли на заседании рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии города, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что строить ФОК будут по адресу: улица Газопровод, дом 6г, корпуса 1, 3. Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сообщила, что площадь спортивного объекта с бассейном составит 6 840 квадратных метров.

Строительные работы будут вестись на земельном участке площадью 0,95 гектара. Так, ФОК предусмотрен адресной инвестиционной программой города.

С 2011 года по программе "Спорт Москвы" было построено более 120 объектов спортивной инфраструктуры. Также известно, что физкультурный комплекс возведут на базе колледжа по подготовке социальных работников. Бассейн будет открыт для всех категорий граждан: как для учащихся и сотрудников колледжа, так и для жителей района.

