Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

14:19

Спорткомплекс с бассейном появится в Чертанове Южном

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Чертанове Южном запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Решение приняли на заседании рабочей группы Градостроительно-земельной комиссии города, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что строить ФОК будут по адресу: улица Газопровод, дом 6г, корпуса 1, 3. Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сообщила, что площадь спортивного объекта с бассейном составит 6 840 квадратных метров.

Строительные работы будут вестись на земельном участке площадью 0,95 гектара. Так, ФОК предусмотрен адресной инвестиционной программой города.

С 2011 года по программе "Спорт Москвы" было построено более 120 объектов спортивной инфраструктуры. Также известно, что физкультурный комплекс возведут на базе колледжа по подготовке социальных работников. Бассейн будет открыт для всех категорий граждан: как для учащихся и сотрудников колледжа, так и для жителей района.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать