Шесть земельных участков в ТиНАО выставлены на торги по аренде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москва выставила шесть земельных участков на торги по аренде под строительство индивидуального жилья, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Все участки находятся в ТиНАО – в поселениях Роговском, Новофедоровском и Щаповском. Они занимают площадь от 0,09 до 0,15 гектара.
Договор арены по каждому из этих участков составят на 1,5 года. Начальная стоимость – от 70,5 тысячи до 236 тысяч рублей за год.
Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, арендаторы смогут разместить на земельных участках частные жилые дома, гаражи, подсобные помещения, а также вести садоводство и содержать животных.
"После строительства дома, ввода его в эксплуатацию и оформления права собственности на дом арендаторы имеют возможность выкупить у города и земельный участок за 40% от его кадастровой стоимости", – добавил он.
Ефимов заметил, что аренда земельных участков в ТиНАО под индивидуальное жилищное строительство пользуется спросом. В частности, в 2020 году на один лот в среднем было девять конкурентов. По словам заммэра, это в три раза выше прошлогодних показателей. В этом году удалось реализовать уже 38 участков.
Всего в 2020 году в Москве на торгах в аренду под строительство индивидуального жилья передали 50 земельных участков: еще четыре участка реализовали на востоке столицы, по два – в Новомосковском округе, на севере и западе столицы, по одному – на юго-востоке и в Зеленоградском округе.
За полгода на земельно-имущественных торгах продали и сдали в аренду более 700 городских объектов недвижимости. Сегодня на торги выставили свыше 800 объектов городской недвижимости, включая нежилые помещения, земельные участки, здания, квартиры, машино-места и нестационарные торговые объекты.
С 5 августа покупатели и арендаторы столичной недвижимости могут получать госуслуги департамента городского имущества в новом формате. Теперь горожане могут заключать с правительством столицы договоры и соглашения по аренде и покупке недвижимости в электронном виде на mos.ru. Визировать документы обе стороны станут усиленной квалифицированной электронной подписью.
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