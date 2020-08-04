Акселератор сферы услуг начнет работу в Москве с 4 августа

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Акселератор сферы услуг начнет работу в столице с 4 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В нем смогут принять участие предприниматели из сферы фешен-бизнеса, туризма и креативной индустрии. Представители более 100 компаний уже вошли в акселератор. Почти половина из них смогут сразу перейти к основному этапу.

В рамках программы акселератора запланировано обучение подготовке качественного бизнеса для успешного прохождения отбора. Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин подчеркнул, что основная часть интенсива будет длиться 10 недель.

"Участие в акселераторе сферы услуг поможет вырастить свой бизнес и усовершенствовать предпринимательские компетенции, получить новые полезные контакты и представить результаты работы потенциальным инвесторам", – заявил Фурсин.

Он добавил, что участники проверят свои гипотезы по усовершенствованию бизнеса на встречах с отраслевыми экспертами. На них будут присутствовать специалисты в таких областях, как маркетинг, продажи, управление персоналом, финансы, экономика. Они оценят подготовленные участниками проекты и расскажут им об их недостатках и преимуществах.

Ранее в Москве открыли онлайн-курс антикризисного менеджмента в женском бизнесе. Участницам предложили пройти пять обучающих модулей, посвященных разным аспектам управления предприятием в сложных условиях.

Также в столице проходит трек программы "Московский акселератор" Biomedtech. Он завершится 11 сентября. В ходе него были отобраны 30 разработчиков из 383. Для них подготовили программу, в которую входят практические воркшопы и мастер-классы, групповые еженедельные встречи с наставниками команд, индивидуальные консультации и экспертные сессии.