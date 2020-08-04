Акселератор сферы услуг начнет работу в Москве с 4 августа

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Акселератор сферы услуг начнет работу в столице с 4 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В нем смогут принять участие предприниматели из сферы фешен-бизнеса, туризма и креативной индустрии. Представители более 100 компаний уже вошли в акселератор. Почти половина из них смогут сразу перейти к основному этапу.
В рамках программы акселератора запланировано обучение подготовке качественного бизнеса для успешного прохождения отбора. Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин подчеркнул, что основная часть интенсива будет длиться 10 недель.
"Участие в акселераторе сферы услуг поможет вырастить свой бизнес и усовершенствовать предпринимательские компетенции, получить новые полезные контакты и представить результаты работы потенциальным инвесторам", – заявил Фурсин.
Он добавил, что участники проверят свои гипотезы по усовершенствованию бизнеса на встречах с отраслевыми экспертами. На них будут присутствовать специалисты в таких областях, как маркетинг, продажи, управление персоналом, финансы, экономика. Они оценят подготовленные участниками проекты и расскажут им об их недостатках и преимуществах.
Ранее в Москве открыли онлайн-курс антикризисного менеджмента в женском бизнесе. Участницам предложили пройти пять обучающих модулей, посвященных разным аспектам управления предприятием в сложных условиях.
Также в столице проходит трек программы "Московский акселератор" Biomedtech. Он завершится 11 сентября. В ходе него были отобраны 30 разработчиков из 383. Для них подготовили программу, в которую входят практические воркшопы и мастер-классы, групповые еженедельные встречи с наставниками команд, индивидуальные консультации и экспертные сессии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: