Участники "Московского акселератора" представят проекты в сфере медицины и биотехнологий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Новый трек программы "Московский акселератор" Biomedtech будет проходить с 1 июля по 11 сентября. Об этом, как говорится на портале мэра и правительства Москвы, сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
"Из 383 представленных на конкурс проектов комиссией были отобраны 30. В программе для разработчиков предусмотрены практические воркшопы и мастер-классы, групповые еженедельные встречи с наставниками команд, индивидуальные консультации и экспертные сессии", – приводятся в материале слова Фурсина.
Отмечается, что участники получат возможность доработать свои проекты, увеличить продажи, найти потенциальных партнеров и инвесторов.
В материале говорится, что 18 стартапов связаны с цифровой медициной. Команды работают в области фармацевтики, четыре стартапа специализируются на лабораторной диагностике и еще два – на биотехнологиях.
Участники "Московского акселератора" представляют проекты, которые смогут усовершенствовать сферу медицины и биотехнологий.
Также среди представленных проектов – игровой тренажер для зрения, система кардиомониторинга, боксы для безопасной транспортировки биоматериалов.
Как стало известно ранее, в рамках итоговой защиты проектов предприниматели смогут найти инвесторов. Выпускники акселератора получат возможность запустить пилотные версии своих разработок совместно с партнерами программы.
В программе предусмотрено четыре группы разработок. Это биомедфарм (современные фармацевтические технологии и препараты для точечного терапевтического воздействия на организм) и цифровая медицина (цифровизация лабораторий и дистанционный контроль за состоянием здоровья человека).
Еще две группы: лабораторная диагностика (новые тесты и технологии производства) и биотех (персонализированная медицина, борьба с COVID-19 и минимизация угроз возникновения эпидемий).
Проект "Московский акселератор" запустили в ноябре 2019 года. Он поддерживает проекты, связанные с созданием инновационных продуктов и технологий.
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