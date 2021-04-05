Железнодорожные войска приступили к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали

09:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
5 апреля подразделения пятой отдельной бригады железнодорожных войск ВС России приступили к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
"Пятого числа 5-я бригада начинает выходить на заданный участок. Мы должны построить вторую ветку Байкало-Амурской магистрали", – рассказал заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков.
К строительству участка приложат силы все 10 бригад железнодорожных войск.
Модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей является частью программы развития РЖД до 2025 года, которую правительство России утвердило еще в 2019 году.
Среди ее главных задач – повышение транспортной мобильности, расширение сети высокоскоростных магистралей, развитие скоростного движения и инфраструктуры и обновление парка подвижного состава.
Ранее стало известно, что реконструируемая станция Матвеевская будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) готова почти на 60 процентов. В этом году после реконструкции запланировано открытие шести станций: Внуково, Толстопальцево, Матвеевская, Кокошкино, Мещерская и Апрелевка.
В настоящее время строители собирают навесы на новых платформах и строят стены одного из вестибюлей станции Матвеевская. При этом поезда пока останавливаются около деревянных платформ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: