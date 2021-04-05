Железнодорожные войска приступили к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

5 апреля подразделения пятой отдельной бригады железнодорожных войск ВС России приступили к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

"Пятого числа 5-я бригада начинает выходить на заданный участок. Мы должны построить вторую ветку Байкало-Амурской магистрали", – рассказал заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков.

К строительству участка приложат силы все 10 бригад железнодорожных войск.

Модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей является частью программы развития РЖД до 2025 года, которую правительство России утвердило еще в 2019 году.

Среди ее главных задач – повышение транспортной мобильности, расширение сети высокоскоростных магистралей, развитие скоростного движения и инфраструктуры и обновление парка подвижного состава.

Ранее стало известно, что реконструируемая станция Матвеевская будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) готова почти на 60 процентов. В этом году после реконструкции запланировано открытие шести станций: Внуково, Толстопальцево, Матвеевская, Кокошкино, Мещерская и Апрелевка.

В настоящее время строители собирают навесы на новых платформах и строят стены одного из вестибюлей станции Матвеевская. При этом поезда пока останавливаются около деревянных платформ.