Реконструкция станции Матвеевская будущего МЦД-4 завершена почти на 60%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Реконструируемая станция Матвеевская будущего четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) готова почти на 60 процентов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Совместно с коллегами из ОАО "РЖД" мы продолжаем масштабную работу по приведению станций Киевского направления будущего МЦД-4 к стандартам московского транспорта. В 2020 году на этом направлении реконструировали станции Победа, Мичуринец и Крекшино", – рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он добавил, что в этом году запланировано открытие шести станций после реконструкции: Внуково, Толстопальцево, Матвеевская, Кокошкино, Мещерская и Апрелевка.

В настоящее время строители собирают навесы на новых платформах и строят стены одного из вестибюлей станции Матвеевская. При этом поезда пока останавливаются около деревянных платформ.

Станция, располагающаяся на западе города, после реконструкции станет современным вокзалом, который будет состоять из двух платформ, крытого надземного перехода с лифтами и эскалаторами, покрывающих всю территорию платформ навесов.

Ранее компания РЖД приступила к строительству нового транспортно-пересадочного узла "Серп и Молот" для МЦД-2 и МЦД-4, который интегрируют с двумя станциями метрополитена – "Площадь Ильича" и "Римская".

