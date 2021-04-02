В Москве началось строительство нового ТПУ "Серп и Молот"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Компания РЖД приступила к строительству нового транспортно-пересадочного узла "Серп и Молот" для МЦД-2 и МЦД-4, который интегрируют с двумя станциями метрополитена – "Площадь Ильича" и "Римская". Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Как рассказал начальник Московской железной дороги Михаил Глазков, благодаря удобному расположению нового ТПУ расстояние до метро составит менее 50 метров, что позволит сократить до минимума время на пересадку.

"Серп и Молот" – это еще один мощный транспортно-пересадочный узел на территории города, объединяющий диаметральные маршруты. В рамках проекта МЦД в Москве ведется строительство еще нескольких ТПУ, где пассажиры смогут перейти с одной линии на другую", – рассказал он.

Пассажирская инфраструктура нового остановочного пункта будет отвечать всем современным требованиям комфорта и безопасности. В частности, для защиты от осадков четыре платформы оборудуют навесами на всю длину. Для безопасного выхода на платформы построят крытый надземный пешеходный переход типа конкорс, в котором разместятся кассы и турникеты.

В нем установят лифты и эскалаторы. Это позволит пассажирам беспрепятственно пользоваться инфраструктурой. Конкорс будет выполнять и транзитную функцию. Им смогут пользоваться жители прилегающих районов для перехода с улицы Золоторожский Вал к Среднему Золоторожскому переулку.

Сперва возведут одну островную платформу для поездов Горьковского направления МЖД и конкорс, а также два дополнительных пути. На следующем этапе строительства построят еще три платформы и один дополнительный путь.

Сейчас на станции ведутся работы по возведению фундаментов для сходов на платформу, высвобождение территории и вынос коммуникаций для строительства вестибюля. Завершить строительство планируется в 2024 году.

Ранее сообщалось, что в этом году начнется строительство моста через Москву-реку в районе Донской и около комплекса "ЗИЛ". Новый мост повысит транспортную доступность территории бывшей промзоны "ЗИЛ", которую город активно развивает совместно с инвесторами.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в Москве планируют построить 33 транспортно-пересадочных узла в рамках развития метрополитена столицы к 2024 году. Возведение будет реализовано за счет средств адресной инвестиционной программы.

