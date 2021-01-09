Более 30 ТПУ построят в Москве к 2024 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве планируют построить 33 транспортно-пересадочных узла в рамках развития метрополитена столицы к 2024 году. Об этом заявили в пресс-службе заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Уточняется, что возведение будет реализовано за счет средств адресной инвестиционной программы.

В пресс-службе подчеркнули, что в Москве в настоящее время 57 проектов ТПУ находятся на стадии реализации.

По словам Бочкарева, в городе ведутся работы на ТПУ "Нижегородская", а также на базе станции "Электрозаводская".

Ранее сообщалось, что на базе станции "Электрозаводская" планируют создать транспортно-пересадочный узел (ТПУ), одним из главных объектов которого станет пешеходный мост через реку Яузу длиной около 85 метров, соединяющий Семеновскую и Рубцовскую набережные.

