Собянин утвердил проект планировки ТПУ "Петровско-Разумовская"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Сергей Собянин утвердил проект планировки территории транспортно-пересадочного узла "Петровско-Разумовская", который объединит две линии метрополитена, два маршрута МЦД и наземный городской транспорт.

Проект предполагает строительство двух пассажирских терминалов и двух крытых галерей, которые обеспечат комфортную пересадку пассажиров между разными видами транспорта.

В составе ТПУ возведут новую платформу МЦД-1 ближе к остановкам общественного транспорта. Прилегающую улично-дорожную сеть реконструируют, а территорию возле будущего ТПУ благоустроят. Для автомобилей хотят сделать парковку, организовать велодорожки и стоянки для машин такси.

Реализация мероприятий осуществят за счет средств адресной инвестиционной программы столицы и внебюджетных инвестиций.

Как стало известно ранее, весной будущего года планируют открыть распределительный зал для пассажиров ТПУ "Нижегородская". Узел включает в себя станцию метро "Нижегородская", одноименные железнодорожную станцию и станцию МЦК, а также остановки наземного транспорта. Кроме этого, в районе ТПУ проходят Рязанский проспект и СВХ. Таким образом, транспортный узел объединяет сразу несколько видов транспорта.



