Собянин заявил, что МЦК работает на пределе возможностей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московское центральное кольцо (МЦК) работает на пределе своих возможностей по пассажиропотоку, побив все возможные рекорды, дальнейший рост эффективности работы столичной транспортной сети обеспечит запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, заявил Сергей Собянин.

"Когда мы строили МЦК, мы же тоже не предполагали, какой это эффект будет. Теоретически рассчитывали, спорили друг с другом, сколько (МЦК – Прим. ред.) будет перевозить пассажиров <...> Оказалось, что все самые оптимистические прогнозы побиты, все рекорды побиты были. Сегодня МЦК, несмотря на сокращение интервала и увеличение интенсивности (движения – Прим. ред.), уже работает на пределе своих возможностей", – рассказал мэр Москвы в эфире канала "Россия 1".

По словам Собянина, запуск БКЛ позволит обеспечить пассажирам большую вариативность при перемещении по городу за счет дополнительных пересадок.

"Часть перегруженных станций уже сегодня за счет новой логистики пассажиров будут разгружаться", – отметил он.

Ранее Собянин рассказал, что БКЛ планируют полностью замкнуть через полтора-два года.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, запуск БКЛ позволит улучшить доступность более сотни точек притяжения, в числе которых парки и прогулочные зоны, корпуса вузов, объекты спорта, культуры и досуга.