БКЛ улучшит транспортную доступность 35 столичных парков и прогулочных зон – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Запуск Большой кольцевой линии метро позволит улучшить доступность более сотни точек притяжения, в числе которых парки и прогулочные зоны, корпуса вузов, объекты спорта, культуры и досуга. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
"Запуск БКЛ позволит пассажирам метро значительно экономить время на поездках между районами Москвы, в которых сегодня, как и в центре города, сосредоточено множество точек притяжения, будь то спортивные комплексы, театры, музеи или парковые зоны", – отметил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Глава столичного Стройкомплекса уточнил, что в зоне влияния Большого кольца располагаются более 35 зон отдыха. В их числе популярные Сокольники, Коломенское, усадьба "Воронцово".
"БКЛ охватывает около 40 объектов культуры и досуга, а также более десятка крупных спортивных объектов. Например, благодаря открытым станциям БКЛ уже обеспечен удобный доступ к спортивным объектам в районе Ходынского поля – Дворцу спорта "Мегаспорт", объектам ЦСКА", – сказал Бочкарев.
Он заключил, что, когда новое кольцо замкнется, москвичам будет проще передвигаться по городу.
В пресс-службе напомнили, что проект Большого кольца – крупнейший в истории строительства Московского метро. Общая протяженность БКЛ – 70 километров. В общей сложности будет построена 31 станция. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от существующей Кольцевой линии.
Ранее москвичам предложили выбрать название для новой станции БКЛ, которая откроется на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения в районе Хорошёво-Мнёвники. В ходе реализации проекта рассматривались названия "Карамышевская" и "Народное Ополчение".
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