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Транспорт

10:23

БКЛ улучшит транспортную доступность 35 столичных парков и прогулочных зон – Бочкарев

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Запуск Большой кольцевой линии метро позволит улучшить доступность более сотни точек притяжения, в числе которых парки и прогулочные зоны, корпуса вузов, объекты спорта, культуры и досуга. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Запуск БКЛ позволит пассажирам метро значительно экономить время на поездках между районами Москвы, в которых сегодня, как и в центре города, сосредоточено множество точек притяжения, будь то спортивные комплексы, театры, музеи или парковые зоны", – отметил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Глава столичного Стройкомплекса уточнил, что в зоне влияния Большого кольца располагаются более 35 зон отдыха. В их числе популярные Сокольники, Коломенское, усадьба "Воронцово".

"БКЛ охватывает около 40 объектов культуры и досуга, а также более десятка крупных спортивных объектов. Например, благодаря открытым станциям БКЛ уже обеспечен удобный доступ к спортивным объектам в районе Ходынского поля – Дворцу спорта "Мегаспорт", объектам ЦСКА", – сказал Бочкарев.

Он заключил, что, когда новое кольцо замкнется, москвичам будет проще передвигаться по городу.

В пресс-службе напомнили, что проект Большого кольца – крупнейший в истории строительства Московского метро. Общая протяженность БКЛ – 70 километров. В общей сложности будет построена 31 станция. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 километров от существующей Кольцевой линии.​

Ранее москвичам предложили выбрать название для новой станции БКЛ, которая откроется на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения в районе Хорошёво-Мнёвники. В ходе реализации проекта рассматривались названия "Карамышевская" и "Народное Ополчение".

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