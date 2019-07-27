"А где медведь?": что иностранцы узнали о России в поезде с билетами за 500 000 рублей

Обеспеченные иностранцы чем-то напоминают Евгения Онегина. Пресыщенные путешествиями, не обремененные заботами, они ищут то, что может их удивить. И находят – в путешествии по транссибирской магистрали в поезде "Императорская Россия". Самый дешевый билет этого двухнедельного тура стоит больше 450 тысяч рублей. Москва 24 расспросила гида, которая сопровождала один из рейсов, какой иностранцы увидели Россию из окна поезда, с какими мифами попрощались – и не жалеют ли о потраченных на путешествие деньгах.

Поезд-дворец

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Путь из Москвы во Владивосток на этом туристическом поезде занимает две недели. В стоимость путевки входит проезд в роскошном поезде, в каждом вагоне которого воссоздана обстановка времен путешествий царской семьи; питание, развлекательная программа на борту; экскурсии в каждом городе на английском, французском и испанском языках. Маршрут стартует с экскурсии по столице: Кремль и Арбат, храм Христа Спасителя и самые интересные станции метро. Насыщенная программа по знаковым городским местам ждет путешественников и в остальных городах – Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске (и отдельно – на Байкале), Улан-Удэ, Хабаровске и Владивостоке. В каждом городе туристы проводят почти день, времени на то, чтобы впитать русский колорит, хватает. А в познании загадочной русской души помогает поезд: волонтеры-гиды, баянисты, скрипачи и аниматоры сопровождают и развлекают иностранцев практически 24 часа в сутки. Татьяна Сергеева села в роскошный поезд волонтером-сопровождающим, а вышла из него – почти родным человеком для всех пассажиров с разных концов земли.

"Я вожу экскурсии по Москве и по Золотому кольцу, но когда узнала об этом проекте, конечно, загорелась. Сама предпочитаю поезда самолетам, всегда хотела проехать на поезде до Владивостока и увидеть как можно больше городов. В поезде я и мои коллеги-гиды работали как волонтеры, – рассказывает гид. – Мы должны были быть связующим звеном между туристами и персоналом: передать просьбы, помочь в каких-то бытовых вещах, перевести что-то. По факту отношения были гораздо ближе, теплее: конечно, если заклинивало дверь в душ, не оставались в стороне, рассказывали, почему у нас в салате селедка именно под шубой, помогали развенчивать мифы о России и отвечали на их изумленные, восторженные или озадаченные "Почему?" и "Как?" Мы были первыми, с кем они делились впечатлениями, и последними, кого они обняли, когда рейс подошел к концу. И это удивительно – видеть, как менялось их отношение к России".



Россия. В поисках экстрима

Фото: соцсети

Татьяна вспоминает: туристы не скрывали, что решение поехать в Россию для них было чем-то вроде жажды экстрима. Иностранцы ехали с надеждой оказаться среди медведей и посмотреть, как живут люди в огромной стране "среди пустыни и тайги" – именно так туристы представляли себе Россию, которая начинается после Москвы. Медведи, вечная мерзлота, угрюмые, закрытые и злые русские – штрихи к образу нашей страны, которые почерпнули они из СМИ. В рейсе Татьяны ехали 66 туристов из Франции, Италии, Испании, Великобритании, США, Польши, Словакии. Кто-то "осмелел" и дозрел до России только благодаря отзывам о ЧМ-2018, но есть и те, кто мечтал о путешествии долгие годы, например, две испанки, которые в 12 лет прочитали книгу "Почта царя" про освоение Сибири и с тех пор мечтали увидеть "настоящую Русь".



Больше всех в поезде было французов – 20 человек, которые хотели убедиться, что в России действительно "так хорошо, как рассказывали после чемпионата". Индуса по происхождению, подданного Великобритании, к Транссибу потянула любовь к Достоевскому. Турист мечтал увидеть место ссылки писателя в Омске, но не сложилось: в городе, где родился роман "Записки из мертвого дома" и писатель прожил четыре года, длительной остановки предусмотрено не было – поклонник Федора Михайловича довольствовался фотографией вокзала с надписью "ОМСК".



Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Эти самые фотографии с названиями городов – большая слабость туристов. Сергеева говорит, что группа не сдвигалась с места, пока все не сделают фотографии вокзалов, красивых домов в русском стиле и даже местной флоры и фауны: "Больше всего их поражали деревянные домики, много которых сохранилось в Иркутске, резные, как игрушечные. Они восторгались, как дети, говорили: "Ой, смотри, какой домик!" – и не уходили, пока не сделают кучу кадров".

Для иностранцев цивилизация заканчивается примерно после Казани, там же начинается экзотика, ради которой они и купили билет на поезд за полмиллиона рублей. В представлении группы, которую курировала Татьяна, Россия – это огромная пустыня, которую иногда пересекают могучие реки, а где-то кусками расположилась тайга с деревьями до неба и вечной снежной зимой. С людьми, которые не знают, что такое центральное отопление, и поэтому греются чаем из самовара на шишках, мирно соседствуют медведи – и только Москва и Санкт-Петербург выбиваются из этого ряда. "Они знают названия наших рек и кричат: "Смотри, это Енисей!" Они знают наших ярчайших исторических деятелей. Но при этом неподдельно удивляются вспаханным полям и на полном серьезе говорят:





Татьяна Сергеева гид, волонтер "Императорской России" "Таня, где медведь? Почему мы едем, а мишек не видим?" Отсутствие медведей их расстроило больше, чем неработающие телевизоры в купе и отсутствие wi-fi. Эти образованные и обеспеченные люди удивляются, что у нас есть отопление, и расстраиваются, узнав, что чай из самовара мы больше не пьем. Они очень хотели увидеть, как раздувают самовар сапогом, – увы!"

Экскурсовод добавляет, что вот так, в режиме онлайн, картинка в голове гостей ломается – и они сами этому очень рады.

Транссибирские вечера

Путешественников в дороге развлекали песнями, музыкальными вечерами и едой. Пианино, баян, скрипка, настольные игры – за курс русского фольклора можно ставить "зачет". В обязательной программе – музыкальные хиты "Калинка", "Катюша", "Очи черные" и "Подмосковные вечера". Последнюю, кстати, иностранцы знают и любят, а под "Калинку" пускаются в пляс. Туристов развлекали, как могли: когда "обязательная программа" песен всем приелась, в ход пошли хиты от гидов: волонтеры запевали "По Дону гуляет казак молодой", "У церкви стояла карета" и "Русское поле" – Татьяна удивляется, что первыми в голову приходят именно эти, грустные песни: "Не знаю, наверно, они у нас всех на каком-то генном уровне. Пассажиры тоже удивлялись, почему мы поем так печально. Наверно, это и есть загадочная русская душа!" – вздыхает гид. Однозначное "отлично" иностранцы ставят русской кухне. Люксовый поезд на еду не поскупился: континентальные и привычные европейцам блюда чередовались с борщом, пельменями, оливье (известным как "русский салат"), селедкой "под шубой".

Из России – с любовью

В поисках русского духа мало приехать в Москву или Санкт-Петербург. Обе столицы традиционно входят в топ излюбленных городов для туристов (в пятерку лидеров в 2018 году также попали Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар). Но иностранцы из "императорского поезда" признаются: Россию они почувствовали где-то в Иркутске – то ли благодаря тем самым резным домикам, то ли взглянув на Байкал, то ли когда осознали, какое расстояние они проехали, чтобы достичь всего лишь середины пути. "Все отзывы начинались с восклицаний: "Боже мой, какое все огромное! Поля, реки, пространства, все широкое!" – их впечатлял масштаб. И еще они были в восторге от того, что видят страну без прикрас", – вспоминает Татьяна. Одинокие избушки, стоящие вдоль дороги, посреди леса или поля, разлившиеся до деревень реки, старые, заброшенные, разрушающиеся церкви в восточной части России – не самые радужные штрихи, которые, однако, делают это путешествие в позолоченных вагонах настоящим.



Не поездом единым: есть в России и другие услуги, за которые придется заплатить круглую сумму. Речной круиз по маршруту "Москва – Углич – Мышкин – Ярославль – Кострома – Нижний Новгород – Казань – Самара – Волгоград – Астрахань – Саратов – Ульяновск – Чебоксары – Рыбинск – Москва" обойдется в 300 000 рублей на человека. В сумму входит 19-дневное путешествие на теплоходе премиум-класса "Михаил Булгаков", проживание в люкс-каюте с балконом, питанием и экскурсиями. Камчатку на вертолете можно облететь за 300 000 рублей в составе группы или за 430 000, если хочется индивидуального подхода. Организаторы обещают показать за неделю все лучшее: долину гейзеров, понаблюдать за медведями на Курильском озере, обед в кратере вулкана Ксудач, заглянуть в село эвенов, экскурсию по Мутновскому вулкану. Арендовать теплоход "Ласточка" и прокатиться по Москве-реке можно "всего" за 99 500 рублей в час! Комфортная поездка на этом двухпалубном теплоходе класса "Люкс" занимает два-три часа. В стоимость аренды не включен фуршет (от 4500 рублей на человека) или банкет (от 13 000 рублей на персону). Изюминка судна – потолок в виде карты мира, плетеная мебель, отделка из дорогих пород дерева.



Магнит, футболка и пакет

Татьяна Сергеева, экскурсовод. Фото предоставлено героем материала.

Кроме заполненной памяти на смартфоне, туристы везут из России магниты с городами, уральские самоцветы, мягкие куклы от байкальских шаманов и футболки. В почете – с надписью на кириллице, они же – дефицит, стоит только отъехать от Москвы. "Им не нужны футболки с английской надписью Russia, они хотят аутентичной кириллицы, потому что такую футболку у них не найдешь. Оказалось, у нас тоже. Конечно, основной поток туристов едет в Москву, Питер и на Байкал, и там как раз проблем с сувенирами нет," – рассказывает Татьяна. Сувениры поставлены на поток в городах, где туристов всегда достаточно, но где-то к иностранцам готовы больше, где-то меньше. Гид рассказывает, что в Екатеринбурге ажиотаж вызвал обыкновенный полиэтиленовый пакет с узором "под хохлому": не найдя футболок с названием города на русском языке, иностранцы начали скупать эти пакетики, пока они не закончились.

"Таня, сбылась моя мечта!" – говорили туристы по приезде во Владивосток, там, где вместе с их путешествием заканчиваются железные дороги России. "Они плакали от осознания, что проделали такой большой путь, колоссальный путь, который для них был важен, символичен. Обнимали нас, и у меня просто вырастали крылья от их слов, потому что за эти две недели у людей полностью поменялось представление о стране и людях, – радуется Татьяна. – И, я думаю, нам всем стоит однажды сесть в поезд, в обычный и привычный нам поезд, и поехать, делая остановки в городах, – а во всех городах есть что посмотреть – и добраться-таки до Владивостока, чтобы познакомиться с нашей огромной и такой разной страной".