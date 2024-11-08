Пользователи iPhone пожаловались на пропажу заметок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователи Apple начали жаловаться на пропажу заметок на iPhone после принятия новых условий использования iCloud.

На текущей неделе компания начала рассылку писем, в которых попросила принять новые условия, чтобы у пользователей остался доступ к сервису. Однако после этого все записи из "Заметок" исчезли.

При обнаружении такой проблемы сначала необходимо перейти в "Настройки", затем зайти в Apple Account, открыть вкладку iCloud, нажать на "Заметки" и отключить "Синхронизацию этого iPhone" (если этот пункт выключен, то включить). После этого пользователю надо подождать несколько минут. В результате в "Заметки" вернутся все пароли, записи и прочее.



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Ранее владельцы iPhone пожаловались, что новая операционная система iOS 18 "убивает" аккумуляторы. По мнению пользователей смартфонов, гаджеты стали быстро разряжаться, а после подключения к питанию восполнение заряда происходит очень медленно. Кроме того, после обновления системы запускается множество фоновых процессов.

При этом избежать обновления iOS 18 и, как следствие, блокировки iPhone из-за неоригинальных комплектующих не получится, предупредил генеральный директор Ассоциации сервисных центров Алексей Виолин. По словам эксперта, для многих российских пользователей это действительно означает, что в скором времени их гаджеты могут перестать работать.

