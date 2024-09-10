MacRumors: Apple добавила в iOS 18 функцию паузы при съемке видео

Фото: macrumors.com

Компания Apple добавила в iOS 18 функцию, позволяющую пользователям ставить видеозапись на паузу. По данным портала MacRumors, обладатели iPhone не имели такой возможности еще с самой первой модели.

Теперь обладатели телефона с такой операционной системой увидят новую кнопку паузы слева. Нажатие на нее остановит запись, а повторный клик возобновит ее. Основная кнопка все еще позволяет завершить съемку, а соседняя – сделать снимок во время записи.

Отмечается, что многие пользователи критиковали Apple за отсутствие такой банальной функции, которая предусмотрена в любом другом смартфоне.

Накануне фирма представила четыре новые модели iPhone 16 в базовой версии, Plus, Pro и Pro Max. Они поступят на полки магазинов 20 сентября, а установить систему можно будет уже с 16 сентября.

Новый смартфон отличается обновленным дизайном. В нем изменили расположение объективов камеры. Также дисплей устройства стал на 50% прочнее предыдущей модели, а его максимальная яркость увеличилась до 2 000 нит.

У МТС цена на базовый iPhone 16 начинается от 114 990 рублей, 16 Plus – от 134 990 рублей, iPhone 16 Pro – от 154 990 рублей, 16 Pro Max – от 194 990 рублей.

