Стали известны цены новых iPhone 16 в России

Фото: depositphotos/bedobedo

Российские компании раскрыли стоимость на линейку новых iPhone 16 в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотового оператора МТС и платформу CDEK.Shopping.

Так, у МТС цена на базовый iPhone 16 начинается от 114 990 рублей, 16 Plus – от 134 990 рублей, iPhone 16 Pro – от 154 990 рублей, 16 Pro Max – от 194 990 рублей.

CDEK.Shopping, в свою очередь, оценил базовую модель смартфона минимум в 91 тысячу рублей, 16 Plus – в 107 тысяч рублей, 16 Pro – в 122 тысячи рублей, а iPhone 16 Pro Max в минимальной комплектации – в 153 тысячи рублей. Вместе с тем данные компании не учитывают таможенные пошлины.

Стоимость часов Apple Watch 10 в МТС будет начинаться от 54 990 рублей, а последняя модель Apple Watch Ultra 2 – от 109 990 рублей. Что касается наушников, то Apple AirPods 4 будут стоить 19 990 рублей, а AirPods Max – 79 990 рублей.

9 сентября корпорация Apple представила смартфоны серии iPhone 16, в том числе iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Новый смартфон отличается обновленным дизайном. В частности, в нем изменили расположение объективов камеры.

В рамках презентации компания также представила Apple Watch Series 10. Из нововведения: часы теперь могут определять апноэ во сне, и их экран стал больше, чем у версии Ultra. Еще одной новинкой стали наушники AirPods 4. В Apple отметили, что у наушников теперь существенно улучшенный звук с более глубокими басами, и в них внедрили системы активного шумоподавления.