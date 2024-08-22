Hi-Tech: флагманский iPhone 15 Pro Max подешевел в России

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Флагманский iPhone 15 Pro Max подешевел в РФ на 75 тысяч рублей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал Hi-Tech Mail.ru.

iPhone 15 Pro Max поступил в продажу в 2023 году по цене от 189 до 200 тысяч рублей. Сейчас его можно купить на 70–75 тысяч рублей дешевле. Например, телефон в среднем предлагается за 115 тысяч рублей, однако есть предложения с ценником 102,5 тысячи рублей.

Цена смартфона может меняться в зависимости от цвета, объема памяти, количества и типа поддерживаемых SIM-карт и региона, для которого предназначалось устройство. Как правило, самыми дешевыми оказались американские модели, поддерживающие только eSIM и не предусматривающие возможность использования физической SIM-карты.

Ранее СМИ писали, что Apple может презентовать iPhone 16 уже 10 сентября. В качестве подтверждения инсайдер Маджин Бу опубликовал скриншот приглашения, который компания могла рассылать гостям.

Однако позже пользователь соцсети Х под ником Lorevfx признался в создании фейковой открытки с датой презентации. По его словам, он создал изображение за 10 минут и отправил тому, кто слил информацию, потому что "было скучно".