Инсайдер Проссер заявил о планах Apple заменить линейку Plus новым тонким iPhone Air

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В 2025 году компания Apple планирует выпустить модель с корпусом в 5 миллиметров. Об этом заявил инсайдер Джон Проссер в видео, которое опубликовано на YouTube-канале fpt.

По его словам, модель получит название iPhone Air. Данный смартфон заменит модель Plus в линейке iPhone и станет частью нового поколения, отметил инсайдер, добавив, что толщина корпуса текущих моделей варьируется от 7,8 до 8,25 миллиметра.

Проссер считает, что iPhone 17 Air не будет иметь столь мощных характеристик, как модели Pro. Ожидается, что смартфон оснастят процессором A19 и одним объективом задней камеры.

Как добавил инсайдер, новая модель может продаваться по аналогии с оригинальным MacBook Air, в котором акцент сделан на дизайне.

Инсайдер Сонни Диксон ранее опубликовал фотографию, на которой, предположительно, изображены смартфоны iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Судя по снимкам, они выйдут в цветах Space Black, White и Natural Titanium. При этом версия Space Black напоминает по цвету классические черные iPhone. Последним таким смартфоном в "настоящем" черном цвете был iPhone 7, вышедший восемь лет назад.