Apple впервые за 8 лет выпустит черный iPhone

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Компания Apple выбрала цвета для смартфонов серии iPhone 16, пишет издание Appleinsider.

Инсайдер Сонни Диксон опубликовал в соцсети X фотографию, на которой предположительно изображены смартфоны iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Судя по снимкам, они выйдут в цветах Space Black, White и Natural Titanium.

Издание отмечает, что версия Space Black напоминает по цвету классические черные iPhone. Последним смартфоном Apple в "настоящем" черном цвете был iPhone 7, вышедший восемь лет назад, после чего дизайнеры компании начали экспериментировать с внешним обликом устройств.

Диксон также рассказал о варианте Natural Titanium. Он, по словам инсайдера, напоминает аналогичную расцветку, которая появилась в линейке iPhone 15 Pro. При этом до сих пор неизвестно, в каких цветах будут доступны стартовые смартфоны серии.

В 2026 году компания Apple может выпустить первый iPhone со складным экраном. Ожидается, что он будет напоминать устройства по типу Samsung Galaxy Z Flip. Новинку также оснастят улучшенной камерой с переменной диафрагмой, которая встречается в некоторых флагманских смартфонах на Android.

Название нового складного смартфона пока неизвестно. Раскрыто лишь кодовое название устройства внутри компании – V68.

