В iPhone появилась возможность записывать звонки на диктофон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В бета-версии iOS 18.1 для разработчиков появилась функция записи и расшифровки телефонных звонков с помощью фирменной системы, созданной на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал MacRumors.

Теперь на устройствах с предустановленной версией iOS 18.1 во время телефонной беседы пользователи могут увидеть в левом верхнем углу экрана кнопку записи. При ее нажатии собеседник получит уведомление о том, что разговор записывается, точно так же, как это происходит на Android-смартфонах.

Сохраненную запись беседы пользователь сможет найти в приложении "Заметки". Файл можно будет открыть и прослушать, а также просмотреть полную расшифровку или краткую выжимку из разговора, которые будут созданы с применением ИИ.

При этом на устройствах с iOS 18.1 функция выжимки доступна во всей операционной системе. Она позволяет пользователям выделить любой текст и получить его краткое содержание.

На данный момент ИИ-функциями Apple Intelligence можно воспользоваться только в бета-версиях iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1, предназначенных для разработчиков. Ожидается, что обновления станут доступны для всех остальных пользователей осенью.

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