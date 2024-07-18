Продукция Apple покинула топ-5 брендов по продажам смартфонов в РФ

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Продукция Apple покинула топ-5 брендов по продажам смартфонов в России в первом полугодии 2024 года, сообщает РБК со ссылкой на данные "Марвел-Дистрибуции". Годом ранее компания занимала 9,3% рынка.

В первую пятерку вошли Redmi, Tecno, Realme, Infinix и Samsung. При этом, Samsung опустилась с третьей на пятую позицию.

Как и прежде, Apple возглавила список лидеров в денежном выражении. Компания также вернулась в топ-5 по продажам ноутбуков в штучном выражении.

Ведущий аналитик Mobile Review Эльдар Муртазин отметил, что Apple давно нет в пятерке самых продаваемых смартфонов в натуральном выражении. По мнению эксперта, компания занимает значительную долю рынка в деньгах из-за высокой стоимости устройств. Муртазин также усомнился в точности данных по продажам ноутбуков.

"На сегодняшний день ноутбуки Apple в деньгах входят в тройку из-за их стоимости, а вот доля продаж в штуках сильно просела, то есть они сейчас занимают около 4,5%. Приведенные данные могут учитывать только крупные федеральные каналы без независимой розницы, что приводит к искажению", – пояснил эксперт.

Одним из наиболее ярких трендов почти во всех категориях является рост доли товаров собственных торговых марок (СТМ). Каждый четвертый проданный за шесть месяцев телевизор был СТМ, а среди микроволновок – каждая третья.

Наиболее устойчивой к изменениям оказалась категория стиральных машин. В топе-5 сохранились компании Haier, Indesit, Beko, Candy и LG. В пятерке наиболее покупаемых холодильников также произошли незначительные изменения.

Всего за шесть месяцев было продано 14,3 миллиона смартфонов на сумму 343,4 миллиарда рублей, а также 3,6 миллиона телевизоров, 1,4 миллиона ноутбуков и 4,6 миллиона пылесосов.

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