Приложение "Ситидрайва" вернулось в iOS после переговоров с Apple

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Официальное приложение каршеринг-сервиса "Ситидрайв" появилось в iOS спустя полгода после удаления. Об этом сообщила пресс-служба сервиса, передает ТАСС.

Все это время компания вела переговоры с Apple, и теперь основное приложение снова доступно в App Store. Все желающие могут скачивать и обновлять приложение без ограничений.

Генеральный директор "Ситидрайва" Эдуард Мингажев сообщил, что все профили пользователей, которые ранее потеряли доступ к приложению, будут активны и актуальны. Также пользователям, которые продолжали пользоваться приложением после удаления, посоветовали обновиться до последней версии.

Приложение "Ситидрайва" было удалено из AppStore в декабре 2023 года. При этом пользователи устройств на базе Android могли скачать его. Приложение было доступно в Google Play, Rustore, Huawei AppGallery, Xiaomi.

В апреле в iOS появилось еще одно приложение "Ситидрайва". Его загрузили в магазин приложений под названием "Каршеринг Ситидрайв!", однако позже оно также было удалено из App Store.