Приложение "Ситидрайва" вновь доступно для скачивания в AppStore

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Пользователи устройств iOS снова могут скачать приложение "Ситидрайва" в AppStore. Его загрузили в магазин приложений под названием "Каршеринг Ситидрайв!", сообщается в телеграм-канале сервиса.

"Рекомендуем загрузить последнюю версию на iOS устройства. В новом приложении "Каршеринг Ситидрайв!" доступен весь привычный функционал каршеринга, а также появились новые возможности", – говорится в сообщении.

Пользователи могут протестировать функции пост-осмотра, возмещения денег за заправку авто и другие. Старое приложение сервиса также продолжит работать на устройствах. Его в компании рекомендовали не удалять и не сгружать.

Приложение "Ситидрайва" было удалено из AppStore в декабре 2023 года. При этом пользователи устройств на базе Android могли скачать его. Приложение было доступно в Google Play, Rustore, Huawei AppGallery, Xiaomi.

