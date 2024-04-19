WSJ: сервисы WhatsApp и Threads удалены из китайского App Store

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По требованию властей Китая компания Apple удалила из магазина приложений App Store мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и соцсеть Threads (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Об этом пишет газета Wall Street Journal.

Сервисы принадлежат Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Apple заявила, что власти Китая приказали удалить приложения из соображений национальной безопасности.

"Мы обязаны соблюдать законы стран, в которых мы работаем, даже если мы не согласны с ними", – прокомментировали представители американской компании.

По оценкам аналитиков, сервисы Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), X, Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), YouTube и WhatsApp были загружены из App Store свыше 170 миллионов раз в Китае за последние 10 лет.

Ранее Apple спустилась на второе место в списке крупнейших производителей смартфонов. Поставки телефонов американской компании с января по март 2024 года снизились на 10%, из-за чего на первое место вышел Samsung.