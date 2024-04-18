Российские сервисы начали отключать вход в аккаунты через Google или Apple ID

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Цифровой сервис электронных книг и аудиокниг "Литрес" с 22 апреля отключит вход в аккаунт через Google или Apple ID. Об этом пишет РИА Новости.

Сейчас на сайте утверждается, что для сохранения доступа к аккаунту нужно добавить в профиль актуальную электронную почту и номер мобильного телефона. Аналогично просят сделать и пользователей электронного игрового сервиса VK Play.

Там вместо Google, Apple ID, Twitch, Epic Games Store или Steam предлагается выбрать авторизацию через Mail.ru, "ВКонтакте" или "Одноклассники". Изменение также необходимо для сохранения доступа к учетной записи, указали в игровом сервисе.

В агентстве напомнили, что с 1 декабря 2023 года в РФ запретили регистрироваться на российских сайтах при помощи иностранной почты. Предполагается, что это можно будет сделать только по российскому телефонному номеру, через "Госуслуги", Единую биометрическую систему или через иной сайт, которым владеет россиянин или юрлицо из РФ.



Ранее компания Google начала отправлять пользователям уведомления о том, что аккаунты, неактивные в течение двух лет, будут удалены. Уточнялось, что первые удаления профилей могли начаться с 1 декабря 2023 года.