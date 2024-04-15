Apple спустилась на второе место в списке крупнейших производителей смартфонов

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Apple лишилась своего лидерства и спустилась на второе место в списке крупнейших производителей смартфонов, уточняется в публикации исследовательской компании IDC.

Поставки телефонов Apple с января по март 2024 года снизились на 10%, из-за чего на первое место вышла компания Samsung. Последняя за 1-й квартал года нарастила свою долю до 20,8%, а Apple поставила лишь 17,3% устройств. По объемам поставок третье место заняла компания Xiaomi с 14,1%, добавили исследователи.

При этом в прошлом году доли Apple и Samsung составляли 20,1 и 19,4% соответственно. По данным аналитиков, которые приводят в издании Bloomberg, объем продаж в Китае в начале года снизился на 24%. Это случилось в том числе из-за запрета КНР использовать iPhone для ряда госслужащих.

Ранее стало известно, что выручка компании Apple по итогам 2023 года в РФ упала в 23 раза, если сравнивать этот показатель с 2022 годом. Тогда доход корпорации составлял 85 миллиардов рублей, но в прошлом году он упал до 3,6 миллиарда.

