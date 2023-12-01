Приложение "Ситидрайв" стало недоступно для скачивания в AppStore

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Приложение каршеринга "Ситидрайв" на данный момент недоступно для скачивания в магазине приложений AppStore. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Уточняется, что специалисты решают проблему, компания ищет альтернативные пути установки приложения.

При этом приложения, которые ранее были установлены на iPhone, работают как прежде. Пользователям посоветовали не включать функцию "сгружать неиспользуемые", чтобы смартфон не удалил приложение сам. Проверить это можно в настройках в разделе AppStore.

В сообщении добавили, что приложение по-прежнему можно скачать в Google Play, Rustore, Huawei AppGallery, Xiaomi.

В конце ноября мобильные приложения банков "Русский стандарт" и Почта Банк стали недоступны для скачивания в Google Play. Кроме того, приложение Почта Банка также исчезло и в App Store, хотя "Русский стандарт" все еще доступен для скачивания в этом магазине.

В четверг, 2 ноября, американский Минфин ввел санкции против 37 физических и почти 200 юридических лиц РФ. Так, в списке оказались Абсолют Банк, ХКФ Банк, Почта Банк, Всероссийский банк развития регионов и банк "Русский стандарт".

Приложение "МегаФона" исчезло из Google Play