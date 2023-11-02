США ввели новые санкции против десятков физических и юридических лиц РФ

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Американский Минфин ввел санкции против 37 физических и почти 200 юридических лиц РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В частности, в черном списке США оказались заместители главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов и Алексей Беспрозванных, а также главный конструктор дочки концерна "Калашников" Zala Aero Александр Захаров и члены его семьи. Он участвовал в разработке беспилотников "Ланцет".

Вместе с этим ограничения были введены в отношении МГТУ имени Н. Э. Баумана, корпорации "Аеон", АФК "Система", венчурного фонда Sistema SmartTech, а также таких кредитных организаций, как Абсолют Банк, ХКФ Банк, Почта Банк, Всероссийский банк развития регионов и банк "Русский стандарт". В список также попали зампредседателя парламента Чеченской республики Салман Закриев и его сын Якуб.

В санкционном списке Штатов также оказались научно-технический центр "Газпром нефти" и ООО "Газпром нефть – Каталитические системы". Помимо этого, под санкции подпали компании из ОАЭ, Китая, Монголии, Швейцарии и Турции.

2 ноября министерство торговли США утвердило экспортные ограничения против 12 структур в России. Американское бюро по вопросам промышленности и безопасности в качестве причины такого шага назвало якобы оказание содействия военно-промышленному комплексу РФ, в том числе с помощью закупок и разработки беспилотников.

Днем ранее Владимир Путин заявил, что западные санкции в отношении российской стороны будут усиливаться. Президент призвал быть готовыми к этому. Он напомнил, что в прошедшие годы было принято "бессчетное количество пакетов санкций", в которых "так называемые партнеры" практически запутались.

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