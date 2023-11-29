Приложения Почта банка и "Русского стандарта" стали недоступны в Google Play

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Мобильные приложения банков "Русский стандарт" и Почта банк стали недоступны для скачивания в Google Play. Об этом свидетельствуют данные онлайн-магазина.

Кроме того, приложение Почта банка также исчезло и в App Store, хотя "Русский стандарт" все еще доступен для скачивания в этом магазине.

В четверг, 2 ноября, американский Минфин ввел санкции против 37 физических и почти 200 юридических лиц РФ. Так, в списке оказались Абсолют Банк, ХКФ Банк, Почта Банк, Всероссийский банк развития регионов и банк "Русский стандарт".

Вскоре после этого Почта Банк порекомендовал находящимся за рубежом клиентам снять наличные средства с карт платежной системы UnionPay.

В организации подчеркнули, что американские санкции в отношении банка не повлияют на его деятельность и клиентов, так как он работает на территории России и сосредоточен на обслуживании клиентов внутри страны. Однако рестрикции затронут использование карт банка за границей, включая карты UnionPay.

"Деньги 24. Итоги": США ввели новые санкции против российских банков