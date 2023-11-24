Газпромбанк опроверг сообщения о блокировке карт UnionPay на Кипре

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Карты UnionPay Газпромбанка продолжают работать на Кипре без ограничений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

"Карты UnionPay Газпромбанка работают на Кипре без ограничений, все финансовые операции по ним доступны клиентам в полном объеме", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ писали, что с 17 ноября карты Газпромбанка и других российских банков, работающих с китайской платежной системой UnionPay, были заблокированы. Ими можно было расплачиваться на Кипре за товары и услуги и снимать наличные в банкоматах местной платежной системы JCC.

В кипрском Минфине уточнили, что власти не давали финансовым институтам распоряжений о блокировке карт Газпромбанка.

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