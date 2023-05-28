UnionPay впервые обогнала Visa по доле на рынке дебетовых карт

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Китайская платежная система UnionPay попала на первую строчку по объему трансакций, обогнав Visa на рынке дебетовых карт. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование аналитической компании Nilson Report.

Так, доля операций по дебетовым картам китайской платежной системы достигла 40,03% в прошлом году. При этом общее число трансакций у Visa составляет порядка 38,8%. Объем операций по картам у Visa оценивается в 14,109 миллиарда долларов, в то время как у UnionPay – в 16,227 миллиарда долларов.

По данным издания, подобные операции по картам "Мир" не попали в исследование в связи с тем, что в нем не изучают национальные платежные системы.

В начале мая стало известно, что в РФ выпуск карт системы UnionPay продолжают только семь кредитных организаций. Уточнялось, что на данный момент за рубежом работают карты UnionPay, выпущенные Газпромбанком, Почта банком, "Солидарностью", Россельхозбанком, "Русским стандартом", Примсоцбанком и ВБРР. Однако принять их смогут не везде.

До этого сообщалось, что некоторые иностранные сервисы бронирования отелей и покупки авиабилетов наладили функцию оплаты картами Visa и Mastercard, которые были выпущены банками РФ. Речь идет о Trip.com, Expedia и City.Travel. Первый из перечисленных сервисов также принимает к оплате карты "Мир".