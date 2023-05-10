Европа и США готовятся к всплеску туризма – СМИ

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Несмотря на проблемы в работе транспорта и спецоперацию на Украине, в Европе продолжает восстанавливаться туристическая отрасль. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на доклад Европейской комиссии по туризму.

"Европейский туризм продолжает отвоевывать потерянные во время пандемии позиции", – говорится в сообщении.

При этом итоги 2022 года показали, что количество поездок в Европу все еще ниже допандемийного 2019 года на 18%.

Инфляция в Европе не становится причиной для откладывания путешествий, говорится в материале.

Ранее выяснилось, что россияне стали чаще оформлять шенгенские визы. В апреле 2023 года на страны Шенгенского соглашения пришлось 30–40% оформляемых россиянами виз, год назад этот показатель не превышал 20%, а до начала СВО достигал 80%.



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