Ряд зарубежных сервисов бронирования отелей начал принимать оплату российскими картами

Фото: depositphotos/LDProd

Некоторые зарубежные сервисы бронирования отелей и покупки авиабилетов наладили процесс оплаты картами Visa и Mastercard, которые были выпущены российскими банками. Об этом сообщает газета "Известия".

Одним из таких сервисов является китайский Trip.com, который уже несколько месяцев сотрудничает с компанией из РФ. На этом сайте принимается оплата любыми российскими картами, в том числе платежной системы "Мир", а также UnionPay.

Кроме того, карты из РФ стали приниматься на американском сервисе Expedia и на портале City.Travel, зарегистрированном в ОАЭ. В Expedia для оплаты тура необходимы карты Visa или Mastercard, выпущенные банками из РФ, а City.Travel работает с любыми российскими картами.

По словам экспертов, прием российских карт в зарубежных сервисах может быть организован при помощи кредитных организаций и платежных сервисов из России или через любой банк из дружественных стран, который имеет счет в ЦБ РФ и взаимодействует с российской финансовой системой.

Ранее сообщалось, что власти Демократической Республики Конго рассматривают возможность внедрения в стране российской платежной системы "Мир".

До этого карты с российской платежной системой начали принимать в некоторых банках Кубы. В частности, через местные банкоматы можно снять наличные с карт российских банков.

Россиян предупредили о фейковых приложениях по продаже туров