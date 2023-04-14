Власти ДР Конго рассматривают возможность использования в стране платежной системы "Мир"

Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков

Власти Демократической Республики Конго рассматривают возможность внедрения в стране российской платежной системы "Мир". Об этом РИА Новости рассказал посол ДР Конго в РФ Иван Вангу Нгимби.

По его словам, идею об использовании платежной системы предложил один из российских частных банков в связи с проблемами денежных переводов из-за западных санкций. Дипломат сообщил, что в данный момент власти ДР Конго обсуждают этот вопрос с Центробанком и прочими заинтересованными органами.

Нгимби добавил, что посольство ДР Конго в России из-за трудностей в банковских операциях на фоне санкций столкнулось с проблемой выплаты зарплаты сотрудникам дипмиссии. Помимо этого, родители обучающихся в РФ конголезских студентов не могут отправить им деньги.

Ранее стало известно, что несколько банков Гаваны начали принимать карты платежной системы "Мир".

Так, на табло местных банкоматов стала отображаться эмблема платежной системы. Через них можно снять наличные с карт российских банков. Деньги будут выдаваться в кубинских песо.

Приблизительный курс обмена рублей на местную валюту при снятии наличных в банкоматах – 1 к 1,5 соответственно без учета комиссии.

Российская платежная система "Мир" начала действовать на Кубе

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