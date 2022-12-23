Кения готова рассмотреть возможность использования платежной системы "Мир" – посол

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Кения готова рассмотреть возможность использования платежной системы "Мир" для торговли с Россией, если российская сторона предложит обсудить такой вариант, заявил кенийский посол в РФ Бенсон Огуту.

"Я пока не могу этого утверждать, но мы должны рассматривать все способы. <...> Мы рассматриваем все возможные альтернативы, чтобы наше сотрудничество продолжалось", – сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия и Венесуэла прорабатывают возможность использования в республике карт "Мир". Как уточнял вице-премьер РФ Александр Новак, в одном из венесуэльских банков уже запустили процесс технической интеграции российской платежной системы.

В начале декабря стало известно, что некоторые банки Киргизии приняли решение прекратить работу с картами "Мир", чтобы избежать риска подпасть под санкции США. Как заявлял зампред Национального банка республики Кайып Куленбеков, регулятор не оказывал давления, все соответствующие решения принимались самостоятельно с учетом имеющихся рисков.



В Таиланде заявили о готовности принимать карты "Мир"

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