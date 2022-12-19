Российские банки обязали внедрить MirPay для оплаты на сайтах

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Национальная система платежных карт (НСПК) обязала российские банки внедрить для оплаты на сайтах, в интернет-магазинах и приложениях сервис MirPay, появившийся в РФ в 2019 году. Об этом сообщает издание "Ведомости".

По данным СМИ, срок на исполнение обязательства установлен до марта 2023 года. Оператор платежной системы "Мир" направил бюллетень, который описывает алгоритм подключения сервиса в систему оплаты покупок.

О готовности распространить сервис на клиентов уже заявили Альфа-Банк, "ФК Открытие", "Тинькофф Банк" и "Зенит".

Ранее сообщалось, что возможность оплаты покупок картами "Мир" может появиться в Венесуэле. Уточнялось, что техническая интеграция системы уже проводилась банком республики.

До этого разрешение на проведение операций с картами "Мир" получили банки Казахстана. Таким образом, они могут принимать платежи, переводы по картам "Мир", а также выдавать наличные через банкоматы.



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