Россия и Венесуэла прорабатывают возможность использования карты "Мир" в республике

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Россия и Венесуэла прорабатывают возможность использования российских платежных инструментов, в том числе карты "Мир" в республике. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Прорабатываем возможность организации приема российских национальных платежных инструментов в Венесуэле. В настоящее время в процессе техническая интеграция платежной системы "Мир" проводится уже венесуэльским банком", –приводит слова Новака ТАСС.

Вице-премьер также заявил о ведущихся обсуждениях по вопросу взаимного доступа рынков для венесуэльских и российских сельхозпроизводителей. По его словам, интерес к поставкам продукции проявляют свыше 50 российских и более 40 венесуэльских предприятий.

Ранее сообщалось, что банки Казахстана получили разрешение на проведение операций по картам российской платежной системы "Мир". Они могут принимать платежи и переводы по картам "Мир", а также выдавать наличные через банкоматы.

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