Политолог поддержал решение США разрешить банкам Казахстана обслуживать карты "Мир"

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Директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте республики Булат Султанов поддержал решение Управления по контролю за иностранными активами (подразделение Минфина США (OFAC) разрешить казахстанским банкам обслуживать российские платежные карты "Мир". Об этом сообщает "Газета.ру".

"Граждане России должны иметь на территории Казахстана комфортные условия и пользоваться своими карточками "Мир", – отметил он.

Политолог выразил мнение, что все граждане РФ, имеющие карты "Мир", должны беспрепятственно совершать платежи на территории Казахстана.

"Принесут ли они капитал, инвестиции или иной профит в республику, для меня второй вопрос. Об этом пусть думают финансовые институты. Для меня самое главное – мы живем на пространстве СНГ, в рамках Евразийского экономического союза", – сказал Султанов.

Ранее сообщалось, что банки Казахстана получили разрешение на проведение операций по картам российской платежной системы "Мир". Уточняется, что 8 декабря регулятор получил письмо от американского Управления по контролю за иностранными активами, в котором говорится, что ведомство не возражает против использования карт "Мир" частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан.

До этого стало известно, что новый метод расчета в Турции, удобный для россиян, появится к началу туристического сезона. Как рассказал директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин, платежная альтернатива, которую разрабатывают РФ и Турция, будет представлена уже в мае-июне. Он выразил мнение, что отказы от обслуживания карт "Мир" в Турции происходят из-за давления Запада.

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