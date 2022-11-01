Таиланд может вскоре начать прием карт "Мир" у российских туристов – посол в РФ

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В Таиланде может начать работать платежная система "Мир". Об этом заявил ТАСС посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.

По его словам, это послужит увеличению турпотока, объемов торговли и обмена услугами между двумя странами.

Ранее Национальная система платежных карт сообщила, что по состоянию на 1 сентября 2022 года российские банки выдали клиентам свыше 150 миллионов карт "Мир".

Как пояснил начальник аналитического управления "БКФ" Максим Осадчий, повышенный спрос связан с тем, что платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживание на территории России. Кроме того, воспользоваться картами "Мир" можно в ряде стран – партнеров РФ.



Карты платежной системы "Мир" заработают в Иране уже до конца 2022 года

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