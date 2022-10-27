Число выпущенных карт "Мир" превысило 150 миллионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Национальная система платежных карт (НСПК) сообщила, что по состоянию на 1 сентября 2022 года российские банки выдали клиентам свыше 150 миллионов карт "Мир", передает "Газета.ру".

"В течение 2022 года банки в среднем выдают порядка 5,3 миллиона карт "Мир" в месяц", – рассказали в пресс-службе организации.

По словам начальника аналитического управления банка "БКФ" Максима Осадчего, данные НСПК свидетельствуют о резком увеличении темпов выдачи карт "Мир" россиянам. В 2021 году выпускалось в среднем 2,4 миллиона платежных средств в месяц, что почти вдвое меньше, чем в 2022 году.

Повышенный спрос на карты "Мир" Осадчий объяснил тем, что платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживание на территории России. Кроме того, воспользоваться картами можно в ряде стран – партнеров РФ.

Ранее стало известно, что в России появится аналог Apple и Google Pay для карт "Мир". Функционал будет становиться доступен по мере внедрения технологии в банках. Благодаря новой разработке оплачивать товары и услуги можно будет по индивидуальному QR-коду.

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